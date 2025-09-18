Впервые сенатор США назвал действия Израиля в секторе Газы геноцидом

Американский сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал первым сенатором Соединенных Штатов, который заявил, что Израиль совершает геноцид в секторе Газы.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Сандерс заявил, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа, назвав этот вывод "неизбежным" и став первым сенатором США, который использовал этот термин.

"В течение последних двух лет Израиль не просто защищался от ХАМАС. Вместо этого он вел тотальную войну против всего палестинского народа", – заявил он.

В начале недели независимая комиссия экспертов ООН пришла к выводу, что действия Израиля "соответствуют критериям, изложенным в Конвенции о геноциде".

"Я согласен", – заявил Сандерс.

Он указал на заявления израильских чиновников как доказательство намерения, цитируя слова бывшего министра обороны Йоава Галланта, который назвал палестинцев "человеческими животными", и министра финансов Безалеля Смотрича, который пообещал, что "Газа будет полностью уничтожена".

Хотя Сандерс заявил, что Израиль имел право защищаться после нападения 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, он подчеркнул, что ответ был направлен против всех палестинцев в Газе.

"Мы, как американцы, должны прекратить свое соучастие в истреблении палестинского народа. Назвав это геноцидом, мы должны использовать все наши рычаги влияния, чтобы потребовать немедленного прекращения огня, масштабной гуманитарной помощи при содействии ООН и первых шагов для предоставления палестинцам собственного государства", – подчеркнул он.

Таким образом, теперь он присоединился к небольшому, но растущему списку членов Палаты представителей, среди которых Александрия Окасио-Кортес, Рашида Тлаиб и республиканка Марджори Тейлор Грин, а также представительница Вермонта Бекка Балинт, которая также назвала это геноцидом ранее в тот же день.

Отметим, что Европейская комиссия в среду, 17 сентября, предложила ряд шагов для наказания Израиля за его военные действия в секторе Газы и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.

Среди прочего, Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем – хотя на данный момент этот шаг не имеет достаточной поддержки среди стран-членов Европейского Союза для его одобрения.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал предложения Европейской комиссии о санкциях против Израиля.

