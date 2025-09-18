Чехія вимагатиме візи від власників дипломатичних і службових паспортів Грузії

Власники грузинських дипломатичних та службових паспортів повинні будуть отримувати візи для короткострокових поїздок до Чехії.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Уряд країни схвалив проєкт положення Міністерства закордонних справ, за яким власники грузинських дипломатичних та службових паспортів повинні будуть отримувати візи для короткострокових поїздок до Чехії.

За інформацією МЗС, причиною введення візового режиму є недотримання Грузією основних прав людини та демократичних принципів, насильницьке придушення демонстрацій та діяльність, спрямована проти громадянського суспільства, з боку грузинських державних та урядових органів.

Візовий режим застосовуватиметься до перебування в Чехії, яке не перевищує 90 днів протягом шести місяців, зокрема для власників дійсних дипломатичних та службових паспортів, виданих Грузією.

У липні писали, що Європейський Союз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

Також очільники МЗС 17 європейських держав і глава європейської дипломатії Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

