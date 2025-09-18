Чехия будет требовать визы от владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии

Владельцы грузинских дипломатических и служебных паспортов должны будут получать визы для краткосрочных поездок в Чехию.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Правительство страны одобрило проект положения Министерства иностранных дел, согласно которому владельцы грузинских дипломатических и служебных паспортов должны будут получать визы для краткосрочных поездок в Чехию.

По информации МИД, целью введения визового режима является несоблюдение Грузией основных прав человека и демократических принципов, насильственное подавление демонстраций и деятельность, направленная против гражданского общества, со стороны грузинских государственных и правительственных органов.

Визовый режим будет применяться к пребыванию в Чехии, которое не превышает 90 дней в течение шести месяцев, в частности для владельцев действительных дипломатических и служебных паспортов, выданных Грузией.

В июле писали, что Европейский Союз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти, избравшие антидемократический курс.

Также главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".

