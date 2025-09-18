Більшість німців вважає, що слід краще захищати критичну інфраструктуру від диверсій

Переважна більшість громадян Німеччини вважають, що держава має вживати активніших заходів для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури від потенційних диверсій.

Про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення dpa, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня уряд підтримав плани щодо ухвалення нового законодавства, яке зобов'язує операторів критично важливих об'єктів інфраструктури в різних секторах, від енергетики і транспорту до охорони здоров'я та інформаційних технологій, вживати заходів щодо захисту великих об'єктів від диверсій.

Згідно з цими планами, які ще мають бути схвалені парламентом, оператори також повинні повідомляти владі про інциденти, пов'язані з безпекою.

Із 2057 осіб, опитаних компанією YouGov на замовлення dpa в період із 12 до 15 вересня, тільки 5% заявили, що не вважають за необхідне посилення заходів щодо захисту критично важливих об'єктів інфраструктури від диверсій.

Навпаки, 47% учасників опитування схвалили ці плани.

Близько 33% заявили, що компанії, які працюють у критично важливих секторах, мають нести відповідальність за вжиття захисних заходів.

Це сталося після того, як останніми тижнями в Німеччині відбулися, як вважають, цілеспрямовані атаки на критично важливу інфраструктуру.

Минулого тижня десятки тисяч людей у Берліні залишилися без електрики на кілька днів після того, як загорілися дві високовольтні опори лінії електропередачі. У листі, опублікованому на лівій платформі, йшлося про те, що атака була спрямована на розташований поблизу науковий парк, у якому розташована низка компаній із "військово-промислового комплексу".

Повідомляли також, що ключова залізнична лінія між Ганновером і Берліном була перекрита на вихідних після того, як пожежа знищила сигнальну будку, і поліція підозрює підпал.