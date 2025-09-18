Большинство немцев считает, что следует лучше защищать критическую инфраструктуру от диверсий

Подавляющее большинство граждан Германии считают, что государство должно принимать более активные меры для защиты критически важных объектов инфраструктуры от потенциальных диверсий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу dpa, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе правительство поддержало планы по принятию нового законодательства, которое обязывает операторов критически важных объектов инфраструктуры в различных секторах, от энергетики и транспорта до здравоохранения и информационных технологий, принимать меры по защите крупных объектов от диверсий.

Согласно этим планам, которые еще должны быть одобрены парламентом, операторы также должны сообщать властям об инцидентах, связанных с безопасностью.

Из 2057 человек, опрошенных компанией YouGov по заказу dpa в период с 12 по 15 сентября, только 5% заявили, что не считают необходимым усиление мер по защите критически важных объектов инфраструктуры от диверсий.

Напротив, 47% участников опроса одобрили эти планы.

Около 33% заявили, что компании, работающие в критически важных секторах, должны нести ответственность за принятие защитных мер.

Это произошло после того, как в последние недели в Германии произошли, как считают, целенаправленные атаки на критически важную инфраструктуру.

На прошлой неделе десятки тысяч людей в Берлине остались без электричества на несколько дней после того, как загорелись две высоковольтные опоры линии электропередачи. В письме, опубликованном на левой платформе, говорилось, что атака была направлена на расположенный поблизости научный парк, в котором расположен ряд компаний из "военно-промышленного комплекса".

Сообщалось также, что ключевая железнодорожная линия между Ганновером и Берлином была перекрыта на выходных после того, как пожар уничтожил сигнальную будку, и полиция подозревает поджог.