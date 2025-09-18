У Литві закликають тиснути на Ізраїль через дипломатичні відносини, а не санкції

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав чинити тиск на Ізраїль через дипломатичні відносини та діалог.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Після пропозиції Європейської комісії обмежити торговельні відносини з Ізраїлем та ввести санкції проти його міністрів, Будріс висловив скептицизм щодо цього.

"Я не впевнений, чи це заходи, спрямовані на вплив на позицію Ізраїлю, чи заходи, спрямовані на покарання Ізраїлю за те, що відбувається, і як ми бачимо подальший прогрес. Однак дипломатичні зв'язки, канали та діалог, які ми маємо, заклик до виконання угод, (...) ми повинні наполягати на тому, щоб це було реалізовано", – сказав він.

За словами глави литовської дипломатії, політики в Європі перебувають під значним тиском громадськості, яка вимагає вжити заходів проти Ізраїлю.

"Ми повинні продовжувати переговори з Ізраїлем, тому що, по-перше, вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб не зруйнувати повністю відносини з Європою, тому що з цією культурою скасування, цією хвилею, яка прокочується культурою, спортивними подіями, всюди, витісняючи Ізраїль, ми втратимо Ізраїль як частину Європи, і з усіма геополітичними наслідками, які це тягне за собою, а це погано", – додав він.

Зазначимо, Європейська комісія в середу, 17 вересня, запропонувала низку кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась.

Серед іншого, Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – хоча на цей момент цей крок не має достатньої підтримки серед країн-членів Європейського Союзу для його схвалення.

Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував пропозиції Європейської комісії щодо санкцій проти Ізраїлю.

