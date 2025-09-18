В Литве призывают оказывать давление на Израиль через дипотношения, а не санкции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал оказывать давление на Израиль через дипломатические отношения и диалог.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

После предложения Европейской комиссии ограничить торговые отношения с Израилем и ввести санкции против его министров, Будрис выразил скептицизм по поводу этого.

"Я не уверен, являются ли это меры, направленные на влияние на позицию Израиля, или меры, направленные на наказание Израиля за то, что происходит, и как мы видим дальнейший прогресс. Однако дипломатические связи, каналы и диалог, которые у нас есть, призыв к выполнению соглашений, (...) мы должны настаивать на том, чтобы это было реализовано", – сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, политики в Европе находятся под значительным давлением общественности, которая требует принять меры против Израиля.

"Мы должны продолжать переговоры с Израилем, потому что, во-первых, они должны быть заинтересованы в том, чтобы не разрушить полностью отношения с Европой, потому что с этой культурой отмены, этой волной, которая прокатывается культурой, спортивными событиями, везде, вытесняя Израиль, мы потеряем Израиль как часть Европы, и со всеми геополитическими последствиями, которые это влечет за собой, а это плохо", – добавил он.

Отметим, что Европейская комиссия в среду, 17 сентября, предложила ряд шагов для наказания Израиля за его военные действия в секторе Газы и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.

Среди прочего, Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем – хотя на данный момент этот шаг не имеет достаточной поддержки среди стран-членов Европейского Союза для его одобрения.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал предложения Европейской комиссии о санкциях против Израиля.

