WSJ: в ЕС считают, что Трамп выдвигает нереальные требования, чтобы избежать санкций против РФ

Некоторые европейские дипломаты заявляют, что президент США Дональд Трамп намеренно выдвинул к ЕС нереальные требования по санкциям против РФ, чтобы самому избежать введения мер против Москвы.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Как отмечает издание, сейчас Евросоюз пытается найти ответ на призыв американского президента.

В то же время, по словам европейский дипломатов, Трамп выдвинул такие требования, зная, что ЕС не сможет их выполнить, что позволит ему избежать оказания дополнительного экономического давления на Россию.

Дипломаты рассказали, что на этой неделе ЕС отложил презентацию санкционного пакета против России, чтобы выработать более жесткие меры.

Одновременно Трамп призывает Европу использовать замороженные российские активы, рассказали источники. Чиновники администрации США публично призвали ЕС использовать эти средства.

Европейцы рассматривали способы использования этих активов для поддержки Украины, но не решались это сделать из-за опасений нанести ущерб репутации ЕС.

Замороженные росактивы состоят в основном из европейских, американских и британских государственных облигаций, которые хранятся в Euroclear, европейском депозитарии ценных бумаг в Бельгии. Сейчас Брюссель стремится разблокировать часть этих денег со следующего года.

Согласно одному из предложений, Европа фактически одолжит эти активы Киеву, обещая при этом покрыть любые убытки, которые понесет Euroclear. Если Россия не выплатит Украине репарации в конце войны, ЕС просто должен будет продлить санкции, чтобы избежать необходимости выбирать между конфискацией активов и выплатой средств Euroclear. Санкции запрещают Euroclear возвращать активы в Россию.

По словам одного из чиновников, который участвовал в переговорах по этому предложению, фонд будет действовать как "бесплатная и неограниченная подписка на вооружение".

Издание отмечает, что поиски ответов на вызов Трампа иллюстрируют проблемы, с которыми сталкивается ЕС при координации ответа на воинственность России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также показывает, как мало инструментов у стран есть или они готовы использовать, чтобы нанести вред Москве.

