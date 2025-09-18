Іспанія проведе розслідування порушень прав людини в Газі

Генеральний прокурор Іспанії санкціонував створення групи для розслідування порушень прав людини в Газі після того, як іспанська поліція та прокуратура виявили можливі докази того, що Ізраїль скоїв там злочини "проти міжнародного співтовариства".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Guardian.

У заяві, опублікованій у четвер, генеральна прокуратура повідомила, що група буде "збирати та зберігати докази", які будуть передані Міжнародному кримінальному суду для розслідування можливих порушень міжнародного права у сфері прав людини.

"Ця ініціатива відповідає рекомендації, викладеній у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території, яка закликала держави-члени співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні", – сказано у заяві.

У вівторок комісія дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі, посилаючись на десятки тисяч загиблих цивільних і масові руйнування, та закликала країни-члени покарати винних.

На початку вересня іспанський прем’єр Педро Санчес оголосив про низку заходів, спрямованих на посилення тиску на главу уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з метою припинення військової кампанії в Газі, заявивши, що Ізраїль "винищує беззахисний народ", бомбардуючи лікарні та "вбиваючи голодом невинних хлопчиків і дівчаток".

Зокрема, Іспанія вирішила заборонити ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Також Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю.