Испания проведет расследование нарушений прав человека в Газе

Генеральный прокурор Испании санкционировал создание группы для расследования нарушений прав человека в Газе после того, как испанская полиция и прокуратура обнаружили возможные доказательства того, что Израиль совершил там преступления "против международного сообщества".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В заявлении, опубликованном в четверг, генеральная прокуратура сообщила, что группа будет "собирать и хранить доказательства", которые будут переданы Международному уголовному суду для расследования возможных нарушений международного права в сфере прав человека.

"Эта инициатива соответствует рекомендации, изложенной в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории, которая призвала государства-члены сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании", – говорится в заявлении.

Во вторник комиссия пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в Газе, ссылаясь на десятки тысяч погибших гражданских лиц и массовые разрушения, и призвала страны-члены наказать виновных.

В начале сентября испанский премьер Педро Санчес объявил о ряде мер, направленных на усиление давления на главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения военной кампании в Газе, заявив, что Израиль "истребляет беззащитный народ", бомбардируя больницы и "убивая голодом невинных мальчиков и девочек".

В частности, Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.