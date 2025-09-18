Польша и Украина договорились об усилении сотрудничества между оборонными предприятиями

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорились об усилении сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шмыгаля приводит "Интерфакс-Украина".

В частности, по словам главы украинского оборонного ведомства, Украина является мировым лидером в сфере беспилотных систем,

"Поэтому мы готовы развивать совместные проекты в направлении воздушных, морских, наземных, дронов, роботизированных систем", – сказал Шмыгаль на пресс-конференции с польским коллегой в Киеве.

Он рассказал, еще один приоритет сотрудничества – баллистические ракеты, и искусственный интеллект, который должны как можно быстрее интегрировать в современные технологии для совместной безопасности и сдерживания общего врага.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что программа SAFE должна стать одним из ключевых механизмов для совместных оборонных проектов между Украиной и Польшей.

Также министры договорились об активизации работы коалиции возможностей в рамках "Рамштайна", чтобы обеспечить как насущные потребности Вооруженных сил Украины, так и их долгосрочную модернизацию.

"Польша является лидером коалиции бронетехники, участником в коалиции дронов и разминирования, поэтому мы рассчитываем на активное участие и ускорение оказания помощи в этих направлениях", – добавил Шмыгаль.

Ранее стало известно о договоренности о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Косиняк-Камыш прибыл в Украину с визитом утром, 18 сентября. Тогда же он заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Читайте также: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.