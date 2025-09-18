В Польше зафиксировали усиленную активность белорусских и российских дронов

Прошлой ночью польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских дронов, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, его цитирует RMF 24.

Министр отвечал на вопрос, когда можно ожидать открытия пограничных переходов с Беларусью.

Он напомнил, что при введении закрытия этой границы было четко сказано, что она закрыта не на время проведения маневров "Запад-2025", а граница будет открыта, когда будет стопроцентная уверенность, что Польше не угрожает никакая опасность и провокации.

"Сегодня ночью пограничная служба наблюдала усиленную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Видно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень напряженной. Если мы получим информацию от служб, что все становится безопасным, тогда мы откроем эту границу", – подчеркнул он.

Польско-белорусская граница была закрыта в ночь на 12 сентября на основании распоряжения министра внутренних дел и администрации в связи с российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2025", которые завершились 16 сентября.

В МВД Польши заявили, что завершение военных учений РФ и Беларуси "Запад" 16 сентября не означает автоматического открытия польско-белорусской границы.