По всій Франції проходять демонстрації проти бюджетних скорочень: сотня затриманих

У четвер по всій Франції відбуваються приблизно 250 демонстрацій, які паралізують роботу громадського транспорту, з приводу майбутніх бюджетних скорочень.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BFM-TV.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що протести є менш інтенсивними, ніж очікувалося, та оголосило про 99 затримань по всій країні.

У профспілці CGT заявили про близько 400 тисяч демонстрантів, що станом на ранок долучились до акцій.

Двоє людей постраждали внаслідок зіткнень у Ліоні. Під час демонстрації в Нанті сталися сутички між деякими протестувальниками та поліцією.

Демонстранти в Ліоні фото: AFP

Повідомляють, що кілька людей у ​​масках зібралися біля залізничного вокзалу Марселя.

Паризька демонстрація, скликана коаліцією профспілок, розпочалася невдовзі після 14:00 від площі Бастилії.

Демонстрації відбуваються у відповідь на заклик основних профспілок Франції до загальнонаціонального страйку та масових протестів проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік. Попередній уряд на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру запропонував скорочення бюджету на суму близько 44 мільярдів євро.

З того часу було призначено нового прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, але багато хто вважає, що бюджетні пропозиції під його керівництвом в основному слідують тому ж шляху жорсткої економії.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи