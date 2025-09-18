По всей Франции проходят демонстрации против бюджетных сокращений: сотня задержанных

В четверг по всей Франции проходят около 250 демонстраций, которые парализуют работу общественного транспорта, по поводу предстоящих бюджетных сокращений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM-TV.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что протесты менее интенсивны, чем ожидалось, и объявило о 99 задержаниях по всей стране.

В профсоюзе CGT заявили о около 400 тысячах демонстрантов, которые по состоянию на утро присоединились к акциям.

Два человека пострадали в результате столкновений в Лионе. Во время демонстрации в Нанте произошли столкновения между некоторыми протестующими и полицией.

Сообщается, что несколько человек в масках собрались возле железнодорожного вокзала Марселя.

Парижская демонстрация, созванная коалицией профсоюзов, началась вскоре после 14:00 от площади Бастилии.

Демонстрации проходят в ответ на призыв основных профсоюзов Франции к общенациональной забастовке и массовым протестам против проекта бюджета правительства на 2026 год. Предыдущее правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру предложило сокращение бюджета на сумму около 44 миллиардов евро.

С тех пор был назначен новый премьер-министр Себастьян Лекорню, но многие считают, что бюджетные предложения под его руководством в основном следуют тому же пути жесткой экономии.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.