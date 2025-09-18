В Польше рассказали о первых результатах проверок бомбоубежищ на пригодность

По состоянию на сентябрь органы безопасности Польши заказали почти 4000 проверок существующих зданий для оценки их пригодности в качестве бомбоубежищ и экстренных укрытий – сейчас известны первые результаты этих проверок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Государственная пожарная служба и районные инспекции строительного надзора проводят детальные осмотры зданий, которые могут выполнять защитные функции. На данный момент проведено более 2 тысяч визитов, в рамках которых предоставлены технические заключения для органов гражданской защиты.

Согласно предварительным выводам, более тысячи зданий соответствуют требованиям, определенным в постановлении Министерства внутренних дел и администрации, и могут быть использованы в качестве укрытия или места перекрытия в случае опасности.

В рамках Программы защиты населения и гражданской обороны на 2025-2026 годы предусмотрено почти 5 миллиардов злотых для местных органов власти на реализацию задач, связанных с защитой населения и развитием гражданской обороны. Эти средства должны быть направлены на модернизацию и ремонт существующих укрытий, строительство новых защитных сооружений, а также на развитие систем оповещения и связи.

В соответствии с новым законом о защите населения и гражданской обороне, местные органы власти обязаны определять объекты, которые могут быть преобразованы в защитные сооружения. Это касается как подземных этажей в существующих зданиях, так и новых инвестиций.

Владельцы и управляющие объектами могут подавать заявки на целевые субсидии для организации мест временного укрытия, а также для приведения зданий в соответствие с требованиями защиты. Субсидия может покрыть до 100 процентов расходов на инвестиции.

Напомним, весной в Латвии размышляли над мобильными бомбоубежищами.

А Литва испытывает материалы для бункеров с учетом опыта Украины.