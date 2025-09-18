Італія: будь-які санкції проти Ізраїлю не повинні шкодити цивільним

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в четвер укотре засудив ізраїльський наступ у секторі Гази та сказав, що потенційні санкції проти Ізраїлю не повинні зачіпати цивільне населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час виступу в італійському Сенаті Таяні сказав, що уряд Італії виступає "проти ізраїльської окупації Гази та будь-яких пропозицій щодо примусового переселення палестинців" звідти.

"Те, що відбувається в Газі, є неприйнятною трагедією. Ця кривава бійня повинна негайно припинитися", – додав він.

Таяні сказав, що Італія підтримає будь-які нові заходи проти ХАМАС і подальші санкції проти ізраїльських поселенців і міністрів, які займають "неприйнятні позиції" щодо ситуації в Газі та на Західному березі.

"Ми оцінимо подальші пропозиції щодо торговельних санкцій, розуміючи, що вони не повинні мати негативного впливу на ізраїльське цивільне населення, яке, як ми знаємо, є багатоетнічним, зі значною часткою арабського та друзького населення", – розповів він.

Голова МЗС Італії додав, що законна критика рішень ізраїльського уряду не повинна використовуватися як привід для розпалювання антисемітизму.

Зазначимо, Європейська комісія в середу, 17 вересня, запропонувала низку кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась.

Серед іншого, Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – хоча на цей момент цей крок не має достатньої підтримки серед країн-членів Європейського Союзу для його схвалення.

Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував пропозиції Європейської комісії щодо санкцій проти Ізраїлю.