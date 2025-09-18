Италия: любые санкции против Израиля не должны вредить гражданским лицам

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в четверг в очередной раз осудил израильское наступление в секторе Газа и сказал, что потенциальные санкции против Израиля не должны затрагивать гражданское население.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время выступления в итальянском Сенате Таяни сказал, что правительство Италии выступает "против израильской оккупации Газы и любых предложений по принудительному переселению палестинцев" оттуда.

"То, что происходит в Газе, является неприемлемой трагедией. Эта кровавая бойня должна немедленно прекратиться", – добавил он.

Таяни сказал, что Италия поддержит любые новые меры против ХАМАС и дальнейшие санкции против израильских поселенцев и министров, которые занимают "неприемлемые позиции" по ситуации в Газе и на Западном берегу.

"Мы оценим дальнейшие предложения по торговым санкциям, понимая, что они не должны оказывать негативного влияния на израильское гражданское население, которое, как мы знаем, является многоэтническим, со значительной долей арабского и друзского населения", – рассказал он.

Глава МИД Италии добавил, что законная критика решений израильского правительства не должна использоваться как повод для разжигания антисемитизма.

Отметим, Европейская комиссия в среду, 17 сентября, предложила ряд шагов для наказания Израиля за его военные действия в секторе Газа и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.

Среди прочего, Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем – хотя на данный момент этот шаг не имеет достаточной поддержки среди стран-членов Европейского Союза для его одобрения.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал предложения Европейской комиссии о санкциях против Израиля.