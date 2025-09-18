Естонія не фінансуватиме приватні школи з російською мовою навчання

Міністерка освіти і науки Естонії Крістіна Каллас заявила, що в майбутньому держава фінансуватиме тільки приватні школи з навчанням естонською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Цей крок стане відповіддю на обіцянки деяких виборчих союзів відкрити приватні російськомовні школи, дала зрозуміти Каллас, відповідаючи в парламенті на запитання депутатів.

"Щоб запобігти цьому, я ініціювала зміну закону про приватні школи, щоб державне фінансування надавалося тільки для приватних шкіл з викладанням естонською мовою. Це усуне нинішню абсурдну ситуацію, коли муніципальна школа не отримує фінансування за навчання російською, а приватна школа отримує", – підкреслила Крістіна Каллас.

За її словами, зворотного шляху до відмови від навчання естонською мовою немає.

"На мою думку, в Рійгікогу (парламенті) немає більшості за будь-яку пропозицію про повернення до російськомовного навчання. Контроль за процесом вже проводився в Нарві та Кохтла-Ярве навесні, і на сьогодні міста справляються з переходом на навчання естонською досить добре", – додала Каллас.

Нагадаємо, 12 грудня 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська.

Тодішня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка активно просувала цю реформу, переконана, що мова освіти є питанням національної безпеки країни.