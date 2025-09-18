Эстония не будет финансировать частные школы с русским языком обучения

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что в будущем государство будет финансировать только частные школы с обучением на эстонском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Этот шаг станет ответом на обещания некоторых избирательных союзов открыть частные русскоязычные школы, дала понять Каллас, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

"Чтобы предотвратить это, я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ с преподаванием на эстонском языке. Это устранит нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском языке, а частная школа получает", – подчеркнула Кристина Каллас.

По ее словам, обратного пути к отказу от обучения на эстонском языке нет.

"По моему мнению, в Рийгикогу (парламенте) нет большинства за любое предложение о возвращении к русскоязычному обучению. Контроль за процессом уже проводился в Нарве и Кохтла-Ярве весной, и на сегодняшний день города справляются с переходом на обучение на эстонском достаточно хорошо", – добавила Каллас.

Напомним, 12 декабря 2022 года парламент Эстонии принял закон, который создал основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский.

Тогдашняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая активно продвигала эту реформу, убеждена, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны.