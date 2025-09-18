Парламент Германии принял бюджет на 2025 год в сентябре 2025 года

Спустя почти девять месяцев после начала года Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – принял бюджет на 2025 год, который был отложен из-за досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Первый для коалиции во главе с Фридрихом Мерцем федеральный бюджет Германии поддержали 324 депутата Бундестага, против проголосовали 269.

Немецкий бюджет 2025 года предусматривает расходы в размере 502,5 миллиарда евро – примерно на 25 миллиардов евро больше, чем в прошлом году, а общий долг вырастет до более 140 миллиардов евро.

Наибольшее финансирование – около 190 миллиардов евро – получило Министерство труда и социальной политики Германии, причем 117 миллиардов евро из них приходятся на субсидии на пенсионное страхование. Второй по величине статьей расходов являются ежемесячные выплаты на проживание и оплату жилья – 42,6 миллиарда евро.

Расходы на оборону в бюджете-2025 Германии вырастут почти на 10 миллиардов евро – до более 62 миллиардов евро. Еще 24 миллиарда евро поступят из специального фонда в 100 миллиардов евро, инициированного предыдущим канцлером Олафом Шольцем.

Параллельно с бюджетом Бундестаг в четверг проголосовал за закон, необходимый для реализации специального инфраструктурного фонда в размере 500 миллиардов евро после того, как еще в марте были приняты необходимые изменения в Конституцию Германии.

В 2025 году из этого фонда выделят 37 миллиардов евро, предназначенных в частности для фонда климата и трансформации, а также для инвестиций в транспортную инфраструктуру Германии.

Федеральный бюджет Германии на 2025 год вступит в силу после голосования в Бундесрате (верхней палате парламента) 26 сентября и публикации в официальном вестнике. До этого времени бюджетные расходы искусственно ограничиваются, сужая пространство федерального правительства для маневра.

На следующей неделе Бундестаг рассмотрит проект бюджета на 2026 год, который, как ожидается, будет принят до конца года.

Ранее Федеральное аудиторское управление Германии раскритиковало правительственный проект бюджета на 2026 год, считая, что страна начинает чрезмерно жить "в долг".