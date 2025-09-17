У Німеччині аудит розкритикував урядовий проєкт бюджету за "залізання в борги"

Федеральний офіс аудиту розкритикував урядовий проєкт бюджету на 2026 рік, вважаючи, що країна починає надмірно жити "в борг".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У доповіді, яку отримала редакція ARD, аудитори констатували, що фінансувати базові урядові функції повністю з доходів вже неможливо.

"Структурно, федеральний уряд живе не відповідно своїм ресурсам", – зазначають у документі.

Також там зазначають,що "якщо хтось планує фінансувати майже кожне третє євро витрат у 2026 році з кредитів – далекий від здорової фінансової системи".

Аудитори наголосили, що новий борг – лише тимчасове рішення, і з такими підходами країні загрожує "боргова спіраль".

Чинний міністр фінансів від СДПН Ларс Клінгбайль планує витрати у 2026 році на близько 520 млрд євро. Лише основний бюджет передбачає запозичення майже 90 млрд євро. Крім того, планують понад 84 млрд кредитів зі спецфондів. Загалом це означає 174 млрд євро "свіжого" боргу федерального уряду.

Бюджет мають винести на розгляд Бундестагу наступного тижня.

У керівних ХДС/ХСС та СДПН вже починають турбуватись про 2027 рік – прогнозована "діра" у бюджеті може сягати 34 млрд євро. Клінгбайль вже закликав усі міністерства подумати, на чому можна зекономити, але цього навряд чи вистачить для вирішення проблеми – що означає, що уряду доведеться пожертвувати фінансуванням на якісь програми, субсидії та пільги.

У 2024 році державний борг Німеччини сягнув рекорду – понад 30 тисяч євро на душу населення.

Нагадаємо, навесні Німеччина пом’якшила так зване "боргове гальмо" для інвестицій в оборону та інфраструктуру.