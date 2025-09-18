Трамп вважає, що Путін "підвів його" у питанні завершення війни

Президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером заявив, що правитель Росії Владімір Путін "підвів його" у питанні завершення війни в Україні.

Його слова наводять CBS та CNN, пише "Європейська правда".

Трамп висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває, та вкотре повторив, як він "успішно завершив сім війн" з часу вступу на посаду.

"Одна, яку я вважав найпростішим завданням через мої відносини з президентом Путіним, але він мене підвів – справді, він мене підвів – це мала бути війна Росії і України… Але побачимо, як це повернеться", – сказав президент США.

Він додав, що питання російсько-української війни "буде вирішене, але коли це війна, то ніколи не знаєш наперед".

"Справи можуть піти зовсім не так, як передбачаєш. Ви можете думати, що буде легко, чи що буде важко, а стається рівно протилежне", – сказав Трамп.

Зазначимо, президент США вже не вперше говорить про розчарування діями очільника Кремля з того часу, коли відбулась їхня зустріч на Алясці.

На початку вересня неофіційно повідомляли, що Трамп стає все більш песимістичним щодо шансів на припинення російсько-української війни у найближчому майбутньому або на особисту зустріч Путіна і Зеленського.

З Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але цього так і не відбулося. Натомість президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.