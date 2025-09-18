На пляжі в Латвії знайшли рештки російського дрона

У Вентспільському краї, що на заході Латвії, в четвер виявили уламок російського дрона "Гербера".

Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомили Національні збройні сили Латвії.

У повідомленні йдеться, що на пляж у Латвії вимило фрагмент "хвостової частини дрона".

"На місце події вирушила група зі знешкодження нерозірваних боєприпасів НЗС, щоб здійснити аналіз знайденого об'єкта", – додали латвійські військові.

Šodien Ventspils novada Varves pagasta pludmalē atrasta no jūras izskalota drona astes atlūza. Uz notikuma vietu dodas NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa, lai veiktu atrastā objekta analīzi. pic.twitter.com/CnRkNsdpQv – NBS (@Latvijas_armija) September 18, 2025

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пізніше повідомив, що знайдений уламок дрона є "хвостовою частиною російського дрона-приманки "Гербера", і вибухової частини в ньому не виявили.

"Я доручила міністрам оборони та внутрішніх справ зв'язатися з колегами в Польщі, щоб з'ясувати, чи дрон схожий на той, що був знайдений в Польщі минулого тижня", – сказала після цього премʼєрка Латвії Евіка Сіліня.

Вона додала, що попри пріоритетність зміцнення східного кордону "очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики".

Минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських дронів.

Це сталось після того, як минулого тижня майже два десятки російських БпЛА порушили польський повітряний простір.