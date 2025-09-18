На пляже в Латвии нашли остатки российского дрона

В Вентспилсском крае, что на западе Латвии, в четверг обнаружили обломок российского дрона "Гербера".

Как пишет "Европейская правда", об этом на Х сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

В сообщении говорится, что на пляж в Латвии вымыло фрагмент "хвостовой части дрона".

"На место происшествия выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС, чтобы провести анализ найденного объекта", – добавили латвийские военные.

Šodien Ventspils novada Varves pagasta pludmalē atrasta no jūras izskalota drona astes atlūza. Uz notikuma vietu dodas NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa, lai veiktu atrastā objekta analīzi. pic.twitter.com/CnRkNsdpQv – NBS (@Latvijas_armija) September 18, 2025

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс позже сообщил, что найденный обломок дрона является "хвостовой частью российского дрона-приманки "Гербера", и взрывной части в нем не обнаружили.

"Я поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, похож ли дрон на тот, который был найден в Польше на прошлой неделе", – сказала после этого премьер Латвии Эвика Силиня.

Она добавила, что несмотря на приоритетность укрепления восточной границы, "очевидно, что не менее важно защищать побережье Балтийского моря, устанавливая необходимые датчики".

Прошлой ночью польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских дронов.

Это произошло после того, как на прошлой неделе почти два десятка российских БПЛА нарушили польское воздушное пространство.