Кубілюс обговорить з міністрами оборони ЄС створення "стіни дронів" на східному кордоні

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує скликати наступного тижня переговори з міністрами оборони країни ЄС щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у коментарі Reuters.

Кубілюс сказав, що проведе відеоконференцію щодо "стіни дронів" з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який поділиться українським досвідом з реальних умов війни.

"Я щойно повернувся з Києва два дні тому, і ми розмовляли як з урядом, так і з представниками промисловості. Вони охоче діляться своїм досвідом і "ноу-хау", – додав він.

Єврокомісар сказав, що обговорення "стіни дронів" ще перебувають на початковій стадії, але він уявляє собі цей проєкт як поєднання датчиків, різних видів зброї та систем глушіння, які будуть виявляти і нейтралізувати дрони, що наближаються.

Кубілюс розповів, що ще зарано оцінювати вартість такої системи або час, необхідний для її створення, хоча, додав він, деякі аналітики вважають можливим зробити це протягом року.

Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС минулого тижня, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.