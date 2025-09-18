Кубилюс обсудит с министрами обороны ЕС создание "стены дронов" на восточной границе

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует созвать на следующей неделе переговоры с министрами обороны стран ЕС по поводу создания "стены дронов" вдоль восточной границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в комментарии Reuters.

Кубилюс сказал, что проведет видеоконференцию по поводу "стены дронов" с министрами обороны стран Восточной Европы и представителем Украины, который может поделиться украинским опытом, полученным в условиях реальной войны.

"Я только что вернулся из Киева два дня назад, и мы разговаривали как с правительством, так и с представителями промышленности. Они охотно делятся своим опытом и ноу-хау", – добавил он.

Еврокомиссар сказал, что обсуждение "стены дронов" еще находится на начальной стадии, но он представляет себе этот проект как сочетание датчиков, различных видов оружия и систем глушения, которые будут обнаруживать и нейтрализовывать приближающиеся дроны.

Кубилюс рассказал, что еще рано оценивать стоимость такой системы или время, необходимое для ее создания, хотя, добавил он, некоторые аналитики считают возможным сделать это в течение года.

Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС на прошлой неделе, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, которые хорошо показали себя в Украине.