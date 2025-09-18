Во Франции мужчина с мачете набросился на полицейских, его застрелили

На юге Франции мужчина с мачете набросился на полицейских во время задержания, в попытках нейтрализовать нападавшего его застрелили.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 17 часов в южном департаменте Вар. В полицию поступил вызов о мужчине, который ходит посреди улицы с мачете недалеко от детского сада.

Когда патруль прибыл на место, мужчина начал атаковать полицейских. Сначала его попытались остановить электрошоковым пистолетом, но безрезультатно, после чего шесть раз применили табельное оружие.

В результате нападавший получил серьезное ранение и скончался в машине "скорой". Он не имел при себе никаких документов, поэтому его личность до сих пор устанавливают. Также неизвестно, с какими мотивами он вышел на улицу с холодным оружием.

Прошлой осенью в Германии задержали симпатика "ИГИЛ", который пришел с мачете в отделение полиции и начал выкрикивать угрозы. Весной 2024 года полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете Мангейма.

В Лондоне весной 2024 года мужчина с тесаком напал на случайных людей и полицию посреди улицы, убив 14-летнего подростка и серьезно ранив еще четырех человек.