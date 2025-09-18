Корсика: проти диспетчера, який задрімав і затримав літак, почали розслідування

Прокуратура Аяччо, адміністративного центру французького острова Корсика, почала розслідування проти диспетчера, через якого не міг приземлитись пасажирський літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Прокуратура розпочала розслідування проти диспетчера (його імʼя не розкривається), який задрімав на робочому місці, за статтею про "створення небезпеки для життя інших людей".

Воно вестиметься паралельно з окремим розслідуванням Управлінням цивільної авіації Франції (DGAC).

Під час незвичного інциденту, який стався в понеділок, літак авіакомпанії Air Corsica був змушений кружляти над Середземним морем протягом 18 хвилин, бо диспетчер в Аяччо задрімав.

Після того, як диспетчер прокинувся, рейс благополучно приземлився. Тест на алкоголь у працівника виявився негативним.

Нещодавно німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit висловила стурбованість тим, що все більше представників цієї професії дрімають під час роботи.