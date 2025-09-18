Корсика: против диспетчера, который задремал и задержал самолет, начали расследование

Прокуратура Аяччо, административного центра французского острова Корсика, начала расследование против диспетчера, из-за которого не смог приземлиться пассажирский самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокуратура начала расследование в отношении диспетчера (его имя не разглашается), который задремал на рабочем месте, по статье о "создании опасности для жизни других людей".

Оно будет вестись параллельно с отдельным расследованием Управлением гражданской авиации Франции (DGAC).

Во время необычного инцидента, который произошел в понедельник, самолет авиакомпании Air Corsica был вынужден кружить над Средиземным морем в течение 18 минут, потому что диспетчер в Аяччо задремал.

После того, как диспетчер проснулся, рейс благополучно приземлился. Тест на алкоголь у работника оказался отрицательным.

Недавно немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit выразил обеспокоенность тем, что все больше представителей этой профессии дремают во время работы.