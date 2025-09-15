Поліція підозрює умисел в пожежі на залізниці між Берліном і Ганновером

Німецькі слідчі вбачають умисел у займанні релейної шафи на залізничній гілці між Берліном і Ганновером, що сталося вихідними.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Речниця поліції Ганновера повідомила, що докази, зібрані на місці пожежі у релейній шафі в містечку Лерте, східному передмісті Ганновера, вказують на версію про серйозний умисний підпал.

Розслідується версія про можливі політичні мотиви зловмисників – він, як вважають, подібний до тих, що нещодавно сталися в інших місцях у Німеччині.

На залізниці у другій половині дня 15 вересня оголосили, що віднедавна потяги далекого прямування зможуть їхати по цій гілці без об’їзду.

Раніше минулого тижня понад 40 тисяч домівок у Берліні залишилися без світла через підпал електроопор, який теж вважають умисним.

Нещодавно німецькі органи безпеки застерегли громадян, що Росія шукає "одноразових агентів" для шпигунства та скоєння диверсій в країні.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.