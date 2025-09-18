Возле Роттердама эвакуировали несколько сотен пассажиров поезда из-за сообщения о пожаре

После сообщения о пожаре в междугороднем поезде на высокоскоростной линии между городами Роттердам и Бреда было эвакуировано четыреста пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сигнал о пожаре был подан около 18:30 машинистом поезда, отправившегося из Роттердама, после того, как в локомотиве было обнаружено задымление.

"Пожарная служба прибыла на место, но пожара не было", – сообщил представитель перевозчика ProRail.

Несмотря на это, пассажиров эвакуировали из соображений безопасности. Для них организовали автобусные маршруты до Бреды, откуда они смогут продолжить свое путешествие.

Ожидается, что из-за эвакуации пассажиров до вечера будут наблюдаться задержки на высокоскоростной линии между Роттердамом, Бредой и Брюсселем.

Меньше поездов будет курсировать и на высокоскоростной линии между Роттердамом и Схипхолом.

Ранее стало известно, что немецкие следователи усматривают умысел в возгорании релейного шкафа на железнодорожной ветке между Берлином и Ганновером, которое произошло в минувшие выходные.

Между тем полиция Нидерландов не обнаружила никаких признаков того, что ответственность за пожар на железной дороге, который нарушил движение поездов в первый день саммита НАТО в Гааге, лежит на иностранном государстве.