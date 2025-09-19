Спецслужби Латвії обшукали скандального проросійського депутата і його авто

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) 18 вересня провела обшук депутата Ризької думи Олексія Рослікова і його автомобіля в рамках раніше порушеної кримінальної справи.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

У СДБ зазначили, що Рослікова не затримували, однак від подальших коментарів утрималися.

Відповідно до Кримінально-процесуального закону, якщо є достатні підстави вважати, що в одязі, речах, які є при особі, на її тілі або у відкритих порожнинах тіла є предмети чи документи, які мають значення для кримінального процесу, особу може бути піддано обшуку.

5 червня колишнього депутата Сейму вигнали із засідання Сейму за грубість і виступ російською мовою.

9 червня Служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти Рослікова за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії і розпалюванні національної ворожнечі і ненависті.

Повідомляли також про затримання Рослікова, однак за кілька днів його відпустили.

Латвійські спецслужби уже неодноразово проводили профілактичні бесіди з Росліковим, попереджаючи його про кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних злочинів.