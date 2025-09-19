Спецслужбы Латвии обыскали скандального пророссийского депутата и его авто

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) 18 сентября провела обыск депутата Рижской думы Алексея Росликова и его автомобиля в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

В СГБ отметили, что Росликова не задерживали, однако от дальнейших комментариев воздержались.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, если есть достаточные основания полагать, что в одежде, вещах, которые есть при лице, на его теле или в открытых полостях тела есть предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса, лицо может быть подвергнуто обыску.

5 июня бывшего депутата Сейма выгнали с заседания Сейма за грубость и разговор на русском языке.

9 июня Служба государственной безопасности открыла уголовное производство против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

Сообщали также о задержании Росликова, однако через несколько дней его отпустили.

Латвийские спецслужбы уже неоднократно проводили профилактические беседы с Росликовым, предупреждая его об уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений.