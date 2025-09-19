Греция возобновила процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

Министерство юстиции Греции отменило свое решение о приостановлении экстрадиции молдавского олигарха Влада Плахотнюка.

Эту информацию подтвердил молдавскому изданию Newsmaker его адвокат Лучиан Рогак, пишет "Европейская правда".

Рогак сказал, что власти Греции отменили решение о приостановлении процедуры экстрадиции "благодаря усилиям и ходатайствам" адвокатов Плахотнюка.

Генеральная прокуратура в свою очередь заявила, что процесс экстрадиции возобновили благодаря ее усилиям.

"Далее, по согласованию с греческими властями, определят способ и сроки передачи экстрадированного. Прокуратура продолжит принимать все необходимые законные меры, чтобы процедура экстрадиции прошла в соответствии с международными нормами и национальным законодательством", – заявила прокуратура.

Влад Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Его задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти пока не знают точной причины, ее будут уточнять.

По информации Reuters, экстрадицию приостановили из-за того, что в Румынии расследуют дело о подделке документов, в котором фигурирует Плахотнюк.