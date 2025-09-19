Папа Римський виступив проти створення версії себе штучним інтелектом

Папа Римський Лев XIV заявив, що відхилив пропозицію створити версію себе за допомогою технології штучного інтелекту, застерігши, що така технологія може серйозно загрожувати людській ідентичності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Понтифік розповів, що до нього звернулися за дозволом створити "штучного Папу", який дозволяв би будь-кому мати особисту аудієнцію.

"Цей Папа-штучний інтелект відповідав би людям на їхні запитання, але я сказав: "Я цього не дозволю", – розповів Лев журналістці та письменниці Еліс Аллен в інтерв’ю для біографії.

"Якщо є хтось, кого точно не слід представляти за допомогою аватара, то Папа, безумовно, у цьому списку на перших позиціях", – додав він.

Від часу свого обрання у травні Лев неодноразово висловлював занепокоєння щодо потенційного впливу штучного інтелекту на людство, зокрема на добробут дітей і молоді.

Під час першої телефонної розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 15 травня понтифік обговорював співпрацю з італійським урядом "для розвитку штучного інтелекту, який є етичним і служить людству".

В інтерв’ю Лев також застеріг щодо впливу ШІ на зайнятість і ідентичність.

"Людська гідність має дуже важливий зв’язок із роботою, яку ми виконуємо. Якщо ми автоматизуємо весь світ, і лише небагато людей матимуть ресурси… це велика проблема, величезна проблема, яка насувається", – додав він.

Нагадаємо, в МЗС України використовували віртуальну консульську представницю "Вікторію ШІ" для коментарів з деяких питань.

А Албанія стала першою країною у світі, де працює міністр, створений на основі технології штучного інтелекту.







