Папа Римский выступил против создания версии себя искусственным интеллектом

Папа Римский Лев XIV заявил, что отклонил предложение создать версию себя с помощью технологии искусственного интеллекта, предупредив, что такая технология может серьезно угрожать человеческой идентичности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Понтифик рассказал, что к нему обратились за разрешением создать "искусственного Папу", который позволял бы любому человеку иметь личную аудиенцию.

"Этот Папа-искусственный интеллект отвечал бы людям на их вопросы, но я сказал: "Я этого не позволю", – рассказал Лев журналистке и писательнице Элис Аллен в интервью для биографии.

"Если есть кто-то, кого точно не следует представлять с помощью аватара, то Папа, безусловно, в этом списке на первых позициях", – добавил он.

Со времени своего избрания в мае Лев неоднократно выражал обеспокоенность по поводу потенциального влияния искусственного интеллекта на человечество, в частности на благополучие детей и молодежи.

Во время первого телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 15 мая понтифик обсуждал сотрудничество с итальянским правительством "для развития искусственного интеллекта, который является этичным и служит человечеству".

В интервью Лев также предостерег о влиянии ИИ на занятость и идентичность.

"Человеческое достоинство имеет очень важную связь с работой, которую мы выполняем. Если мы автоматизируем весь мир, и только немногие люди будут иметь ресурсы... это большая проблема, огромная проблема, которая надвигается", – добавил он.

Напомним, в МИД Украины использовали виртуальную консульскую представительницу "Викторию ИИ" для комментариев по некоторым вопросам.

А Албания стала первой страной в мире, где работает министр, созданный на основе технологии искусственного интеллекта.