Польша против разделения процесса вступления в ЕС Украины и Молдовы

Польша выступает за параллельный процесс евроинтеграции для Молдовы и Украины.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата, Польша не является сторонником разделения процесса вступления Молдовы и Украины в ЕС.

"Польша выступает за то, чтобы и Молдова, и Украина вели переговоры параллельно. Такую позицию мы занимали и во время председательства Польши в ЕС", – сказал он.

По его словам, Польша, как и другие члены Евросоюза, имеет свои интересы и представляет их в Европейскую комиссию. Еврокомиссия – единственный орган, который ведет переговоры с Украиной об условиях членства.

Лукасевич отметил, что Украина проходит этот процесс "очень быстро", напомнив, что польские переговоры длились 10 лет – с 1994 по 2004 год.

"Украина проходит этот процесс очень быстро не потому, что имеет какие-то особые привилегии, а потому, что очень быстро трансформирует свое государство, адаптирует его к требованиям членства в ЕС. И это стоит отметить – украинский энтузиазм в отношении Евросоюза очень велик, и Еврокомиссия на это реагирует, продвигая процесс быстро", – отметил дипломат.

Дания считает, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС "нечестно".

В Венгрии не одобряют любые "привязки" государств-кандидатов в члены ЕС друг к другу в процессе переговоров о вступлении и поддерживают прогресс Молдовы в этом процессе.

