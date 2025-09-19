Естонія направила ноту Росії через пропаганду навчання в РФ і на окупованих територіях України

МЗС Естонії надіслало ноту російському посольству у зв'язку з опублікованою на сайті та в соцмережах дипмісії інформацією про можливості навчання в Росії та на незаконно окупованих Росією територіях України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна зазначив, що у ноті посольству Росії нагадали про обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді в заходах, що проходять в Росії або Білорусі і пов'язані з владою цих країн або країн, які їх підтримують.

"Те ж саме стосується заходів, що проводяться на окупованих Росією територіях України. Заборонено також свідомо сприяти участі в подібних заходах", – сказав міністр.

За його словами, публікації на сайті та в соцмережах посольства про можливості навчання в Росії та в окупованому Криму містять контактні дані самої дипмісії. Це означає пряму участь посольства в сприянні навчанню молодих людей в Росії та на окупованих українських територіях.

"Подібні повідомлення можуть підштовхувати жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, ставити їх під загрозу можливого покарання", – додав Тсахкна.

Керівник відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки Крісті Раудмяе підкреслила, що навчання в Росії або на окупованих нею територіях пов'язане з дуже серйозними ризиками.

"Ми наполегливо рекомендуємо уникати цього. Участь Росії в Болонській системі призупинена, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів є вкрай сумнівною. Такий диплом може не бути визнаним ні в Естонії, ні в інших країнах Європи", – зазначила Раудмяе.

19 грудня 2024 року уряд Естонії ввів заборону на участь молодих людей до 21 року у заходах в Росії та Білорусі, якщо вони пов'язані з місцевою владою або підтримують її.

Ця ж заборона поширюється і на заходи, що проводяться на незаконно окупованих або анексованих Росією українських територіях. Заборонено також свідомо і безпосередньо сприяти участі в таких заходах.

Раніше повідомлялося, що Естонія не фінансуватиме приватні школи з російською мовою навчання.

А на початку вересня Естонія висловила протест РФ через нове порушення свого повітряного простору.