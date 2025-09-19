Эстония направила ноту России из-за пропаганды обучения в РФ и на оккупированных территориях Украины

МИД Эстонии направил ноту российскому посольству в связи с опубликованной на сайте и в соцсетях дипмиссии информацией о возможностях обучения в России и на незаконно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что в ноте посольству России напомнили об ограничении, которое запрещает организовывать участие эстонской молодежи в мероприятиях, проходящих в России или Беларуси и связанных с властями этих стран или стран, которые их поддерживают.

"То же самое касается мероприятий, проводимых на оккупированных Россией территориях Украины. Запрещено также сознательно способствовать участию в подобных мероприятиях", – сказал министр.

По его словам, публикации на сайте и в соцсетях посольства о возможностях обучения в России и в оккупированном Крыму содержат контактные данные самой дипмиссии. Это означает прямое участие посольства в содействии обучению молодых людей в России и на оккупированных украинских территориях.

"Подобные сообщения могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и, как следствие, подвергать их угрозе возможного наказания", – добавил Тсахкна.

Руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяе подчеркнула, что обучение в России или на оккупированных ею территориях связано с очень серьезными рисками.

"Мы настоятельно рекомендуем избегать этого. Участие России в Болонской системе приостановлено, а это означает, что международная ценность российских дипломов является крайне сомнительной. Такой диплом может не быть признан ни в Эстонии, ни в других странах Европы", – отметила Раудмяе.

19 декабря 2024 года правительство Эстонии ввело запрет на участие молодых людей до 21 года в мероприятиях в России и Беларуси, если они связаны с местными властями или поддерживают их.

Этот же запрет распространяется и на мероприятия, проводимые на незаконно оккупированных или аннексированных Россией украинских территориях. Запрещено также сознательно и непосредственно содействовать участию в таких мероприятиях.

