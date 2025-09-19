Глава МИД Италии ответил Орбану: наша евродепутат – не террористка

Итальянская евродепутатка Илария Салис не является террористкой, заявил в пятницу глава МИД Италии Антонио Таяни после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан упомянул ее, объявляя о намерении Будапешта пойти по пути администрации Трампа и признать антифашистское движение террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство ANSA.

Салис была освобождена из-под домашнего ареста в Венгрии, где ее судили за якобы участие в нападении на ультраправых демонстрантов в феврале 2023 года, после того как в июне 2024 года ее избрали депутатом Европарламента от итальянского альянса "Зеленые и Левые".

Якобы нечеловеческие условия ее содержания во время 16-месячного пребывания в тюрьме в Венгрии вызвали протесты в Италии.

Во время суда ее также заводили в зал в наручниках на лодыжках и запястьях, прикрепленных цепью, – процедура, которую в Венгрии называют стандартной, но которая вызвала широкий шок и возмущение в Италии.

"Я не считаю Салис террористкой", – сказал Таяни, лидер правоцентристской партии Forza Italia.

"Ее взгляды очень отличаются от моих, продолжается судебный процесс с ее участием, но я не думаю, что она террористка", – добавил он.

В интервью радио Kossuth Орбан заявил, что антифашистское движение является "террористической организацией" и намекнул на Салис.

"Они тоже приехали сюда, избивали невинных людей на улице, некоторых забили до смерти, а затем отправились в Брюссель, чтобы стать представителями Европарламента и оттуда поучать Венгрию верховенству права", – заявил Орбан.