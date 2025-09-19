Президент Фінляндії сумнівається, що Росія атакує країну дронами, як Польщу

Президент Фінляндії Александр Стубб у своєму виступі на конференції з безпеки Helsinki Security Forum висловив сумнів, що Росія влаштує на його країну такий же наліт дронів, який здійснила у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський мовник Yle.

Стубб наголосив, що потрапляння російських безпілотників на територію Польщі стало тестом, що можна зробити із Заходом у так званій сірій зоні.

"Нас перевіряють за допомогою спрямованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як Альянс реагує", – міркує Стубб.

За його словами, можливо, це був і сигнал західним союзникам України про те, що їм слід подбати про власну протиповітряну оборону.

Стубб вважає, що у Фінляндії навряд чи можна очікувати подібних атак з використанням дронів.

Фінський президент запевнив, що Фінляндія достатньо підготовлена до можливих атак дронів.

Варто зазначити, що 19 вересня Естонія, член НАТО, повідомила про вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у свій повітряний простір на 12 хвилин.

Нагадаємо, Стубб 11 вересня відвідав Україну з візитом.