Президент Финляндии сомневается, что Россия атакует страну дронами, как Польшу

Президент Финляндии Александр Стубб в своем выступлении на конференции по безопасности Helsinki Security Forum выразил сомнение, что Россия устроит на его страну такой же налет дронов, который осуществила в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский вещатель Yle.

Стубб подчеркнул, что попадание российских беспилотников на территорию Польши стало тестом, что можно сделать с Западом в так называемой серой зоне.

"Нас проверяют с помощью направленной миграции, повреждения подводных кабелей, а теперь и с помощью беспилотников в Польше. Нас проверяют, при каких условиях активируется статья 4 Устава НАТО и как Альянс реагирует", – рассуждает Стубб.

По его словам, возможно, это был и сигнал западным союзникам Украины о том, что им следует позаботиться о собственной противовоздушной обороне.

Стубб считает, что в Финляндии вряд ли можно ожидать подобных атак с использованием дронов.

Финский президент заверил, что Финляндия достаточно подготовлена к возможным атакам дронов.

Стоит отметить, что 19 сентября Эстония, член НАТО, сообщила о вторжении российских истребителей МиГ-31 в свое воздушное пространство на 12 минут.

Напомним, Стубб 11 сентября посетил Украину с визитом.