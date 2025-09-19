Фон дер Ляєн після провокації проти Естонії закликає схвалити нові санкції проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Естонії після того, як російські винищувачі порушили естонський повітряний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Фон дер Ляєн сказала, що Європа підтримує Естонію у зв'язку з останнім порушенням Росією її повітряного простору.

"Ми будемо рішуче реагувати на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу. З посиленням загроз посилюватиметься і наш тиск", – додала вона.

Також голова Єврокомісії закликала лідерів ЄС "швидко схвалити наш 19-й пакет санкцій", який був представлений раніше у пʼятницю.

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.

Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

У НАТО сказали, що відреагували на провокацію Росії та перехопили її винищувачі.