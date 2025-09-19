В ООН приблизились к возобновлению "ядерных" санкций против Ирана

Возобновление санкций ООН против Ирана стало ближе в пятницу после того, как Совет безопасности отклонил проект резолюции, который бы продлил их приостановку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Проект резолюции о дальнейшей приостановке санкций против Ирана в рамках заключенного в 2015 году иранского "ядерного соглашения" не набрал необходимых девяти голосов в Совбезе ООН.

Экономические санкции против Ирана, впервые введенные в 2006-2010 годах, теперь должны быть возобновлены с 28 сентября – если в последний момент не будет достигнуто соглашение с Тегераном.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Это произошло на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном, от которого европейцы требовали конкретных обязательств по отказу от создания ядерного оружия.

Три европейские государства еще имеют время до конца следующей недели, чтобы договориться с Ираном об уступках, которые могли бы предотвратить введение санкций.

Однако дипломаты пока считают такой результат маловероятным, а президент Франции Эмманюэль Макрон прямо сказал, что уверен в возвращении санкций.