Провокацію РФ проти Естонії обговорять на неформальному саміті ЄС 1 жовтня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав, що інцидент із російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії обговорять на неформальному саміті ЄС у Копенгагені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Кошта підтвердив підтримку Естонії на тлі "чергової неприйнятної провокації" з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками.

"Це ще раз підкреслює нагальну необхідність зміцнення нашого східного флангу, поглиблення європейської співпраці в галузі оборони та посилення тиску на Росію", – додав він.

Голова Євроради сказав, що на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня лідери "обговорять нашу спільну реакцію на дії Росії".

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.

Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

У НАТО сказали, що відреагували на провокацію Росії та перехопили її винищувачі.