Провокацию РФ против Эстонии обсудят на неформальном саммите ЕС 1 октября

Президент Европейского совета Антониу Кошта сказал, что инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии обсудят на неформальном саммите ЕС в Копенгагене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Кошта подтвердил поддержку Эстонии на фоне "очередной неприемлемой провокации" с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами.

"Это еще раз подчеркивает насущную необходимость укрепления нашего восточного фланга, углубления европейского сотрудничества в области обороны и усиления давления на Россию", – добавил он.

Председатель Евросовета сказал, что на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября лидеры "обсудят нашу совместную реакцию на действия России".

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".

В НАТО заявили, что отреагировали на провокацию России и перехватили ее истребители.