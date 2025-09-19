Провокацию РФ против Эстонии обсудят на неформальном саммите ЕС 1 октября
Президент Европейского совета Антониу Кошта сказал, что инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии обсудят на неформальном саммите ЕС в Копенгагене.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.
Кошта подтвердил поддержку Эстонии на фоне "очередной неприемлемой провокации" с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами.
"Это еще раз подчеркивает насущную необходимость укрепления нашего восточного фланга, углубления европейского сотрудничества в области обороны и усиления давления на Россию", – добавил он.
Председатель Евросовета сказал, что на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября лидеры "обсудят нашу совместную реакцию на действия России".
В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
В НАТО заявили, что отреагировали на провокацию России и перехватили ее истребители.