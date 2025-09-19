Эстония инициировала консультации НАТО после инцидента с истребителями РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна попросила НАТО о консультациях в связи с нарушением воздушного пространства истребителями России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Эстонский премьер назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".

"Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 (Договора о НАТО. – Ред.)", – добавил Михал.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас ранее назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию.