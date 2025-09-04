У Нідерландах не каратимуть трьох підозрюваних у крадіжці з музею румунських артефактів

Троє співпідозрюваних у крадіжці румунських творів мистецтва з музею в нідерландському Ассені не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Троє з чотирьох співвідповідачів у справі про резонансну крадіжку творів мистецтва з музею Дренте в Ассені не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Прокуратура вважає їхню роль надто незначною.

Хоча співпідсудні допомагали трьом головним підозрюваним "допоміжними діями", прокуратура стверджує, що не можна довести, що вони знали про те, що крадіжка має відбутися.

Четвертий співпідозрюваний, 26-річний чоловік з Херхуговарда, все ще перебуває під слідством.

У його випадку прокуратура також не може визначити, чи знав він про майбутнє пограбування. Його викличуть на закрите слухання "в якийсь момент", пише прокуратура.

Троє головних підозрюваних залишаються під вартою. Це 36-річний Дуглас Чеслі В., 35-річний Бернхард З. і 20-річний Ян Б. Вони підозрюються у скоєнні пограбування музею Дренте і мають знову постати перед судом 16 жовтня.

Пограбування музею в Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування щодо крадіжки затримали сімох людей. У прокуратурі кажуть, що мають численні докази проти підозрюваних. Крім того, допускається, що викрадення замовили саме з Румунії.

Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів відклало 5,7 млн євро для компенсації Румунії за викрадені артефакти, які досі не вдалось знайти.