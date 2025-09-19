Румыния получила от Нидерландов компенсацию за похищенные артефакты

Румынское государство получило компенсацию в размере 5,7 миллиона евро за четыре предмета культурного наследия, похищенные из музея в Нидерландах в январе 2025 года.

Румыния решила не ждать завершения уголовного расследования по похищенным артефактам в Нидерландах и получить компенсацию за четыре похищенных предмета культурного наследия.

Если они будут возвращены в ближайшее время, их немедленно передадут в Национальный музей истории Румынии, где специалисты проведут полную оценку.

Если будет установлено, что они нуждаются в реставрации, расходы будут вычтены из уже выплаченной компенсации в размере 5,7 млн евро.

На данный момент Румыния получила компенсацию в размере страховой суммы, но эта процедура не зависит от уголовного расследования. Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности виновных в краже сокровища.

Ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального музея истории Румынии для временной экспозиции.

В рамках расследования, которое продолжается до сих пор, по факту кражи задержали семерых человек, но троих из них позже решили не привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, допускается, что похищение заказали именно из Румынии.