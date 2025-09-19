Португалия признает Палестину в воскресенье

Португалия заявила, что признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября – перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, где об этом заявят десять европейских государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Португальское Министерство иностранных дел в пятницу подтвердило, что признает государство Палестина.

"Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании будет сделано еще до конференции высокого уровня на следующей неделе", – добавило ведомство.

Ранее Франция заявила, что в понедельник вместе с девятью европейскими государствами объявит о признании Палестины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

Напомним, во французской политике назревает раскол по поводу того, стоит ли праздновать будущее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.

